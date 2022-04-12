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Haberler Yaşam ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 11:12

ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Hatırlanacağı üzere önceki üç oyunu ünlüler takımı kazanmış yapılan oylamalar sonucunda sırasıyla, Barış, Gizem ve Parviz eleme adayı olmuştu. Dün akşam ise kıran kırana geçen oyunun ardından dördüncü eleme adayı belli oldu. Programın sıkı takipçileri, 'Survivor eleme adayı kim oldu, haftanın son eleme adayı belli oldu mu?' sorularına yanıt arıyor. SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti soruları bu akşam yanıt bulacak. Dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununu kadınlar mücadelesinde gönüllüler kazanırken, erkekler mücadelesini ise ünlüler takımı kazandı ve oyun en iyilere taşındı. Peki, Survivor'da kim elendi, yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu?

ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?

Survivor kim elendi, kim gitti soruları Acun Ilıcalı tarafından bu akşam açıklanacak. Kritik eleme öncesi ise, haftanın son eleme adayı belli oldu. Kıran kırana geçen yarışın ardından kaybeden takım bir ismi eleme potasına çıkardı. Bilindiği üzere, bu hafta oynanan ilk 3 dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmiş, sırasıyla; Barış, Gizem ve Parviz elenen isimler olmuştu. Peki, 12 Nisan 2022 dün akşam Survivor 2022'de son eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı olan yarışmacı;

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ardından ise kaybeden takım bir ismi daha potaya soktu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2022'ye geçtiğimiz hafta Ardahan veda etti. Şimdi ise gözler yeni haftada kimin eleneceğine çevrildi.

ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Evrim karşılaştı. İki ismin mücadelesinden Evrim'in geri dönüşü mücadeleye damga vurdu.

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ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?

Nefesleri kesen dokunulmazlık mücadelesinde kadınlar oyununu gönüllüler takımı kazandı. Erkekler oyununda ise ünlüler takımı ezici bir farkla kazanmayı başardı ve oyun en iyiler mücadelesine döndü. En iyiler mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıkan eleme adayları şöyle:

- Barış

- Gizem

- Perviz

Peki, son eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve haftanın son eleme adayı Ayşe oldu.

SURVIVOR PUAN DURUMU

SMS sıralaması ile belirlenen elenen isim ve eleme adaylarının yanı sıra dokunulmaz olacak birinciler de belli oldu. Buna göre haftanın Survivor puan durumu ardından birinciler şöyle:

ŞOK İSİM: Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor All Star 2022’de haftanın son eleme adayı kim oldu?

Ünlüler:

Kadınlarda, Nagihan Karadere

Erkeklerde, Adem Kılıçcı

Gönüllüler:

Kadınlarda, Sude Burcu

Erkeklerde, Anıl Berk Baki

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