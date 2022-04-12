Survivor kim elendi, kim gitti soruları Acun Ilıcalı tarafından bu akşam açıklanacak. Kritik eleme öncesi ise, haftanın son eleme adayı belli oldu. Kıran kırana geçen yarışın ardından kaybeden takım bir ismi eleme potasına çıkardı. Bilindiği üzere, bu hafta oynanan ilk 3 dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmiş, sırasıyla; Barış, Gizem ve Parviz elenen isimler olmuştu. Peki, 12 Nisan 2022 dün akşam Survivor 2022'de son eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayı olan yarışmacı;

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ardından ise kaybeden takım bir ismi daha potaya soktu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2022'ye geçtiğimiz hafta Ardahan veda etti. Şimdi ise gözler yeni haftada kimin eleneceğine çevrildi.