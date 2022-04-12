Survivor 2022 All Star'da dün akşam haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Hatırlanacağı üzere önceki üç oyunu ünlüler takımı kazanmış yapılan oylamalar sonucunda sırasıyla, Barış, Gizem ve Parviz eleme adayı olmuştu. Dün akşam ise kıran kırana geçen oyunun ardından dördüncü eleme adayı belli oldu. Programın sıkı takipçileri, 'Survivor eleme adayı kim oldu, haftanın son eleme adayı belli oldu mu?' sorularına yanıt arıyor. SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti soruları bu akşam yanıt bulacak. Dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununu kadınlar mücadelesinde gönüllüler kazanırken, erkekler mücadelesini ise ünlüler takımı kazandı ve oyun en iyilere taşındı. Peki, Survivor'da kim elendi, yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu?