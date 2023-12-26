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Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…
Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
10:59
Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…
Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kazandı. Doktorlar sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Tunahan'ın seri ameliyatlara gireceği açıklandı.