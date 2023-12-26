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Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:59

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…

Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kazandı. Doktorlar sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Tunahan'ın seri ameliyatlara gireceği açıklandı.

AA
Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…

Türkiye'nin gündemi sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetti. Son olay, Ankara Keçiören'di.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…

10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık sabahı okula giderken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi.

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…

Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Tunahan Yılmaz günlerce yaşam savaşı verdi. Hekimlerin yoğun çabası ile hayati tehlikeyi atlatan Yılmaz'dan peş peşe güzel haberler geldi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…

Sağlık durumu iyiye giden Tunahan'ın HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam edildi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’dan haber var: Bir dizi ameliyata…

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara gireceği belirtildi. Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacağına dikkat çekildi.

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