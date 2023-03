Haberler Yaşam Son dakika: AFAD'dan flaş deprem uyarısı! 80 fayın eli kulağında: Her biri 5 ve üzerinde deprem üretebilir...

Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:03

Son dakika: AFAD'dan flaş deprem uyarısı! 80 fayın eli kulağında: Her biri 5 ve üzerinde deprem üretebilir...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Türkiye'de 485 diri fay olduğunu ve 80'inin her an deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Her an deprem üretme potansiyeli bulunan faylara öncelik verecek şekilde bunların çalışılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Tatar, İstanbul'da 6 ilçe için heyelan uyarısında bulundu.