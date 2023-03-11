SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile kayıt altına alınan küçük ve büyük sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belirleniyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Fay hattı hareketleri il il takip edilirken afet bölgesinde artçıların bir yıl devam edeceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. İşte, 11 Mart 2023 son depremler listesi…