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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi
Giriş Tarihi: 11.03.2023 21:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 21:34

SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile kayıt altına alınan küçük ve büyük sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belirleniyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Fay hattı hareketleri il il takip edilirken afet bölgesinde artçıların bir yıl devam edeceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. İşte, 11 Mart 2023 son depremler listesi…

SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip ediliyor. Yaşanan her sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu soruları yanıt arıyor. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan Kahramanmaraş depremi ardından bölge halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'de kaydedilen depremlerin ardından merkez üssü, derinlik ve büyüklük en çok araştırılanlar arasında oluyor. İşte, son dakika depremler 11 Mart listesi…

SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

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