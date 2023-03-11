SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Artçılar sürüyor! 11 Mart son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip ediliyor. Yaşanan her sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu soruları yanıt arıyor. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan Kahramanmaraş depremi ardından bölge halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'de kaydedilen depremlerin ardından merkez üssü, derinlik ve büyüklük en çok araştırılanlar arasında oluyor. İşte, son dakika depremler 11 Mart listesi…