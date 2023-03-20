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Giriş Tarihi: 20.03.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 19:04

SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Osmaniye ili Bahçe ilçesinde yaşanan sarsıntı yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "20 Mart 2023 Osmaniye'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Mart 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Osmaniye deprem haberinin detayları.

SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Osmaniye deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Osmaniye Bahçe merkezli bir deprem meydana geldi. 18.40'ta yaşanan sarsıntı 4.1 km derinlikte gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Bu noktada sarsıntıtı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 20 Mart AFAD ve Kandilli ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika Osmaniye deprem büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: OSMANİYE'DE DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre; Osmaniye'de saat 18.40'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

INDERESI-BAHCE (OSMANIYE)

20.03.2023

18:40:33 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 4.1 km

SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünün Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-03-20

Saat:18:40:34 TSİ

Enlem:37.299 N

Boylam:36.653 E

Derinlik:7 km

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