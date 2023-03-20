SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Osmaniye ili Bahçe ilçesinde yaşanan sarsıntı yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "20 Mart 2023 Osmaniye'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Mart 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Osmaniye deprem haberinin detayları.