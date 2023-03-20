SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye deprem ile sallandı! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Osmaniye deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Osmaniye Bahçe merkezli bir deprem meydana geldi. 18.40'ta yaşanan sarsıntı 4.1 km derinlikte gerçekleşirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Bu noktada sarsıntıtı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 20 Mart AFAD ve Kandilli ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika Osmaniye deprem büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilenler...