Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Şüphelilerden Mehmet Yıldırım'ın Emniyette Polise verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi. " Biz akşama kadar Tavşanlı Balıköyde orman kesim işinde çalıştık.Akşam içki içerek yemek yedik. Yorgunluğumuzu atmaya çalıştık.Geç vakit olduğu için Ekrem( ben bu saatte Kütahya'ya geri dönemem deyince) ben de o zaman bizim evde seni misafir edeyim dedim .Bunun üzerine "tamam da, ben evine gidince karına kızına filan yan bakarsam, sarkıntılık edersem ne yapacaksın" şeklinde sözler sarf edince tepem attı.