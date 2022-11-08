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Haberler Yaşam Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.11.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 08:44

Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kütahya'da 34 yaşındaki Ekrem Yiğit'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Ekrem Yiğit'in birlikte arkadaşlarıyla Tavşanlı ilçesinde alkol aldığı o sırada Yiğit'in 'Bu saatte Kütahya'ya dönemem' deyince arkadaşı Mehmet Yıldırım'ın, "O zaman bizim eve gel misafir ol" dediği ortaya çıktı. Ancak Yiğit'in "Eve gelince karına kızına yan bakarsam, sarkıntılık edersem ne yapacaksın" dediği ve bu nedenle darp edilerek öldürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerden 2'si Tavşanlı'da, Barış Karaman ise Kütahya'da KPSS Sınav çıkışı yakalandı.

İHSAN TUNÇOĞLU
Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kütahya Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak'ta, dün sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi

Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit olduğunu ve araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti.

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Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Polis, şüphelilerin Mehmet Yıldırım (38), Bilal Batmaz (29) ve Barış Karaman (29) olduğunu tespit etti. Mehmet Yıldırım ve Bilal Batmaz Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunu Barış Karaman ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.

3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen, Ekrem Yiğit'in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Kütahya Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre; Sabıkalı olan ve Bir süre cezaevinde yatan Ekrem Yiğit ( 34 İşsiz ) Tavşanlı'ya giderek burada Mehmet Yıldırım ( 38- Okulda Hizmetli) ve Bilal Batmaz ( 29- Orman işçisi) ve Barış Karaman ( 29- Orman İşçisi) buluştular. 4 Arkadaş bir süre Orman Müdürlüğünün kesim işlerinde çalışarak akşam bir restoranda içki içerek yemek yediler.

Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Şüphelilerden Mehmet Yıldırım'ın Emniyette Polise verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi. " Biz akşama kadar Tavşanlı Balıköyde orman kesim işinde çalıştık.Akşam içki içerek yemek yedik. Yorgunluğumuzu atmaya çalıştık.Geç vakit olduğu için Ekrem( ben bu saatte Kütahya'ya geri dönemem deyince) ben de o zaman bizim evde seni misafir edeyim dedim .Bunun üzerine "tamam da, ben evine gidince karına kızına filan yan bakarsam, sarkıntılık edersem ne yapacaksın" şeklinde sözler sarf edince tepem attı.

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