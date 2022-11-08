Son dakika: Evinde misafir etmek istediği arkadaşını darp ederek öldürmüştü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kütahya'da 34 yaşındaki Ekrem Yiğit'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Ekrem Yiğit'in birlikte arkadaşlarıyla Tavşanlı ilçesinde alkol aldığı o sırada Yiğit'in 'Bu saatte Kütahya'ya dönemem' deyince arkadaşı Mehmet Yıldırım'ın, "O zaman bizim eve gel misafir ol" dediği ortaya çıktı. Ancak Yiğit'in "Eve gelince karına kızına yan bakarsam, sarkıntılık edersem ne yapacaksın" dediği ve bu nedenle darp edilerek öldürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerden 2'si Tavşanlı'da, Barış Karaman ise Kütahya'da KPSS Sınav çıkışı yakalandı.