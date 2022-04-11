Haberler Yaşam Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha'da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 11.04.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 21:51

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha'da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusundan temizlenen Buça'da bulunan yüzlerce ceset bölgede yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Bucha'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...