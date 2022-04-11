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Haberler Yaşam Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha'da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 11.04.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 21:51

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha'da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusundan temizlenen Buça'da bulunan yüzlerce ceset bölgede yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Bucha'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha’da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha’da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı.

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Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha’da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha’da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bucha’da insanlık dramı: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

21.49: Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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