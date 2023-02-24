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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay'da deprem mi oldu, son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 11:28

SON DAKİKA: Hatay'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay'da deprem mi oldu, son depremler listesi!

Hatay deprem son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6.4 ve 5.8'lik Samandağ ve Defne merkezli depremlerin ardından can kaybı yükselmişti. Bölgede artçılar devam ediyor. Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları her sarsıntının ardından gündemdeki yerini alıyor. Küçük ve büyük her sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor. İşte, 24 Şubat Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında merak edilenler…

SON DAKİKA: Hatay’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem mi oldu, son depremler listesi!

Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları artçı depremler dolayısıyla her gün araştırılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinde sorgulanan küçük ve büyük sarsıntılar afet bölgesini endişelendiriyor. Hatay deprem son dakika haberleri ile depremin merkez üssü ve şiddeti sorgulanıyor. Yüzyılın felaketi ardından artçılar bugün de devam ediyor. İşte, güncel Hatay deprem haberleri…

SON DAKİKA: Hatay’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem mi oldu, son depremler listesi!

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Hatay'ın Defne ilçesinde 23 Şubat günü saat 18.53'te meydana gelen deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği 9.76 km olarak ölçüldü

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SON DAKİKA: Hatay’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem mi oldu, son depremler listesi!

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

İşte 24 Şubat son depremler:

09.12 | AKDENİZ, ANTAKYA KÖRFEZİ, SAMANDAĞ (HATAY) 3.7

08.46 | ARSUZ (HATAY) 4.0

SON DAKİKA: Hatay’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem mi oldu, son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Hatay’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem mi oldu, son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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