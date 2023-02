Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay'da deprem mi oldu, son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 11:28

Hatay deprem son dakika haberleri ile takip ediliyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6.4 ve 5.8'lik Samandağ ve Defne merkezli depremlerin ardından can kaybı yükselmişti. Bölgede artçılar devam ediyor. Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları her sarsıntının ardından gündemdeki yerini alıyor. Küçük ve büyük her sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile araştırılıyor. İşte, 24 Şubat Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında merak edilenler…