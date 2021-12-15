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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:41

Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!

Son dakika haberi: İstanbul Moda'da iğrenç bir olay gerçekleşti. Dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giren bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen maganda bu kez de kendisine tepki gösteren adamın karısının üzerine işedi. Bununla da yetinmeyen zorba, arkadaşlarıyla adamı darp etti. O çiftin arkadaşları olduğunu belirten sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise görüntüleri paylaşıp sitem etti. İşte son dakika gelişmeleri...

AYKUT SONCU
Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!

Son dakika haberleri: İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.

Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!

SON DAKİKA: İSTANBUL MODA'DA İĞRENÇ OLAY

Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.

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Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!

SON DAKİKA: AYHAN SİCİMOĞLU PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise o çiftin arkadaşları olduğunu belirtip sosyal medyadan sitem etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Sicimoğlu, şunları söyledi:

Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!

Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor.

Son dakika: İstanbul Moda’da iğrenç görüntü! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi!

'KARISI YALVARIYOR'

'Napıyorsun kardeşim' deyince, 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri' diyor. Ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi.

SON DAKİKA