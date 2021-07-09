Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı. Mayıs ayında, Samet Mutlu, kızını almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak ortasında, kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı.