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Haberler Yaşam Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim
Giriş Tarihi: 09.07.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 16:15

Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

Son dakika haberi: İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya sedye ile giden Sabiha Mutlu, "Sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim. Onun en ağır ceza alması için uğraşacağım" dedi.

Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27), 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu gördüğü şiddet nedeniyle 1,5 yıl önce eşine boşanma davası açtı.

Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı. Mayıs ayında, Samet Mutlu, kızını almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak ortasında, kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı.

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Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

Bir çok operasyon geçiren ve vücuduna çok sayıda platin takılan Sabiha Mutlu dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüle ilk duruşmaya sedye ile geldi.

Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

"ÇOCUĞUM DUYMASIN DİYE DARP EDİLİRKEN SESİMİ ÇIKARMADIM"

Sabiha Mutlu, bugün evinde DHA'ya açıklamalarda bulundu. Sabiha Mutlu, "20 günlük lohusaydım, akşam 9'dan sabah 9'a kadar Samet beni dövdü, sabah annesi beni kurtardı.

Son dakika: Kocası kabusu yaşatmıştı! Sabiha Mutlu konuştu: Sürünerek de olsa gelecektim

Darp etmek için bir sebebe ihtiyacı yoktu, 'Neden madde kullandın?' deyince bile beni darp ediyordu. Çocuğumun yanında dövüyordu.

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