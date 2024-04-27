SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

YENİ İZ BULUNDU!

JASAT, asayiş jandarma ekipleri ve komando timlerinden oluşan özel ekibin Fındıklı Deresi bölgesinde yaptığı aramalarda geçtiğimiz günlerde bulunan kemik parçalarının dışında dün de 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.