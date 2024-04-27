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SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
12:12
SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...
Son dakika haberi: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Balıkesir'de kaybolan ve yaklaşık 11 ay sonra cüzdanı, kartları ve pantolonu bulunan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürerken, özel ekipler yeni bir daha buldu. İşte detaylar...