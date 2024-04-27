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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 12:12

SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

Son dakika haberi: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Balıkesir'de kaybolan ve yaklaşık 11 ay sonra cüzdanı, kartları ve pantolonu bulunan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürerken, özel ekipler yeni bir daha buldu. İşte detaylar...

GÖKHAN DAĞLI
AJANSLAR
SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

Son dakika haberi! Balıkesir'de kaybolan ve yaklaşık 11 ay sonra cüzdanı, kartları ve pantolonu bulunan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor...

SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

Arama çalışmalarını yürüten 59 jandarma personeline takviye yapılırken, bir olan kadavra arama köpeği sayısı da 4'e çıkarıldı.

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SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

YENİ İZ BULUNDU!

JASAT, asayiş jandarma ekipleri ve komando timlerinden oluşan özel ekibin Fındıklı Deresi bölgesinde yaptığı aramalarda geçtiğimiz günlerde bulunan kemik parçalarının dışında dün de 10 santimetre büyüklüğünde bir kemik daha bulundu.

SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

Kemikler incelenmek üzere İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

SON DAKİKA | Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralanıyor: Yeni iz bulundu! Tam 10 cm büyüklüğünde...

ABD'DEKİ KIZI DA GELDİ

Bu arada Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in DNA testi için verdiği örnekler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca Berzeg'in ABD'de yaşayan kızı Sibel Berzeg de İstanbul'a geldi.

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