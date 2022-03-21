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Son dakika: Mehdi olduğunu söyleyip eniştesini öldürdü: Şeytan gibiydi, kız kardeşimi yar etmem
Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
12:05
Son dakika: Mehdi olduğunu söyleyip eniştesini öldürdü: Şeytan gibiydi, kız kardeşimi yar etmem
Son dakika haberi: İzmir'de kız kardeşi S.G. ile evlenen Tugay Keser'i (24), düğün gününün sabahında tabancayla vurarak öldüren ve mahkemeye verdiği ifadede Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyleyen Necati Gülen, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Keser'in annesi Canan Aracıkum'un avukatı Metin İnan, "Sanık, sürekli olarak mahkemeyi yanıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı" dedi.