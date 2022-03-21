Son dakika: Mehdi olduğunu söyleyip eniştesini öldürdü: Şeytan gibiydi, kız kardeşimi yar etmem

'KARDEŞİMİ SANA YAR ETMEYECEĞİM'



Tugay Keser'in annesi Canan Aracıkum ile diğer aile üyeleri polise verdiği ifadede, Necati Gülen'in kardeşiyle Keser'in evliliklerini onaylamadığı, daha önce de çeşitli bahaneler öne sürerek Keser ile birçok kez kavga ettiği ve "Kardeşimi sana yar etmeyeceğim" dediğini söyledi.