Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:56

Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Son dakika haberleri: ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı'da gündeme gelen Recep Arı cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden iki çocuk babası Recep Arı'nın olaydan önce en son görüştüğü arkadaşı Kadir dün canlı yayında gözaltına alınmıştı. Sunucu Müge Anlı'nın bugün yaptığı açıklamayla birlikte Recep Arı'nın 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin ise yasak aşk olduğu öğrenildi. Programında olayı işleyen Müge Anlı, Kadir ve Recep Arı'nın eşi Selma'nın bir süredir beraber olduğunu, cinayetin bu nedenle işlendiğini açıkladı.