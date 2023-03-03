Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:56

Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Son dakika haberleri: ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı'da gündeme gelen Recep Arı cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden iki çocuk babası Recep Arı'nın olaydan önce en son görüştüğü arkadaşı Kadir dün canlı yayında gözaltına alınmıştı. Sunucu Müge Anlı'nın bugün yaptığı açıklamayla birlikte Recep Arı'nın 9 kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin ise yasak aşk olduğu öğrenildi. Programında olayı işleyen Müge Anlı, Kadir ve Recep Arı'nın eşi Selma'nın bir süredir beraber olduğunu, cinayetin bu nedenle işlendiğini açıkladı.

Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Son dakika haberleri: 24 Şubat günü ortadan kaybolan evli ve iki çocuk babası Recep Arı'nın ailesi, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşiyle tartıştıktan sonra av tüfeğini de alarak evden giden Arı'yı arayan Müge Anlı, kahreden haberi paylaştı.

Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Bursa'da ortadan kaybolan genç adamın cansız bedeni bulunurken yakın arkadaşı Kadir, dünkü canlı yayında gözaltına alındı. İstanbul'dan Bursa'ya götürülen Kadir, Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sırasında arkadaşı Recep Arı'nın eşi Selma'yla arasında bir ilişki olduğunu ve bunu Recep'in öğrendiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Recep'in kendisini ormana götürdüğünü, Selma'yla ilişkisinin doğru olup olmadığını sorduğunu, yüzleşme sırasında da Recep Arı'yı silahla öldürdüğünü söyleyerek, cinayeti itiraf etti.

Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

GELİNİM VE KADİR'İN GEREĞİNDEN FAZLA SAMİMİ OLDUĞUNU FARK ETTİM

Recep Arı'nın babası Salih Arı, dünkü gözaltı süreci esnasında Müge Anlı'ya 'Kadir'in ve gelinimin telefon görüşmelerine şahit oldum. Aynı ortamda mesajlaştıklarını gördüm.

Son dakika: Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşı itiraf etti! Cinayetin sebebi yasak aşk mı?

Birbirlerine fazla samimiydi, evimize fazla gelip gidiyordu, oğluma söyledim, uyardım ama beni dinlemedi.

SON DAKİKA