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Haberler Yaşam Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
Giriş Tarihi: 14.04.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 07:36

Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

Son dakika haberler: Konya'da 21 yaşındaki Demet A'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi. İşte şoke eden son dakika haberinin tüm detayları

TOLGA YANIK
Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

Son dakika haberler: Akıllara durgunluk veren olay Konya'da yaşandı. 21 yaşındaki Demet A. isimli genç bir kadının boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi. İşte şoke eden son dakika haberinin tüm detayları

Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

KADIN ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE ZORLA ARACA BİNDİRDİ!

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafeyi işleten Murat D., yanına sevgilisi ve ortağı Sara D. ve arkadaşları Tuğba D'yi de alarak eski elemanları Demet A'nın çalıştığı kafeye gitti. Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi.

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Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

AKILALMAZ DETAY: BOĞAZINA İPİ KADINLAR BAĞLADI

Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi.

Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

SON DAKİKA | REZİDANSTA DEHŞET
GENÇ KADINI KAÇIRDILAR, TACİZ VE İŞKENCE EDİP TECAVÜZLE TEHDİT ETTİLER

Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı.

Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz

SEVGİLİMİ SEN Mİ AYARTTIN?

Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi.

SON DAKİKA