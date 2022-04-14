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Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
Giriş Tarihi: 14.04.2022 07:30
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
07:36
Son dakika | Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
Son dakika haberler: Konya'da 21 yaşındaki Demet A'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi. İşte şoke eden son dakika haberinin tüm detayları