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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:50
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
08:00
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberi: SABAH, Rus askerlerinden temizlenen Kiev yakınlarındaki Bucha kentine girdi. Rusların gitmesiyle halk kente akın etti. Ukraynalı askerler ise imha edilen Rus tanklarına çıkıp poz verdi. Bucha'nın Rus askerlerinden temizlenmesiyle bölge halkı şehre akın etti. Şehirdeki tahribat savaşın şiddetini gözler önüne seriyor. İşte Rusya Ukrayna çatışmasının en şiddeli yaşandığı savaş bölgesinden çarpıcı kareler ve son dakika gelişmeleri...