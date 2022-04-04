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Haberler Yaşam Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:00

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberi: SABAH, Rus askerlerinden temizlenen Kiev yakınlarındaki Bucha kentine girdi. Rusların gitmesiyle halk kente akın etti. Ukraynalı askerler ise imha edilen Rus tanklarına çıkıp poz verdi. Bucha'nın Rus askerlerinden temizlenmesiyle bölge halkı şehre akın etti. Şehirdeki tahribat savaşın şiddetini gözler önüne seriyor. İşte Rusya Ukrayna çatışmasının en şiddeli yaşandığı savaş bölgesinden çarpıcı kareler ve son dakika gelişmeleri...

İLKER TURAK
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

Son dakika haberler: Rusya-Ukrayna savaşı Kırkıncı gününe girerken Başkent Kiev yakınlarındaki Bucha şehri Rus ordusundan tamamen temizlendi. Şiddetli çatışmaların günlerce yaşandığı Bucha, Rus askerlerinden temizlendikten sonra ilk kez SABAH tarafından görüntülendi.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

SON DAKİKA | SABAH RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ EN ŞİDDETLİ NOKTASINDA

Kentin girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ile alışveriş merkezi şiddetli çatışmalar sonucunda tamamen yok olurken, birçok sivil araçta çatışmalarda zarar gördü. Bucha'nın girişinde Rus askerlerine ait 17 tank ve zırhlı aracın imha edildiği, içinde bulunduğu tahmin edilen 70'e yakın askerin ise öldüğü belirlendi.

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

MAYIN TARLASI!

İmha edilen tank ile zırhlı araçlar görüntülenerek kayıt altına alındı. Ukrayna askerleri ise imha edilen Rus tanklarının üzerine çıkarak zafer pozu verdi. Bölgede mayın bulunma ihtimaline karşı detektör ile mayın taraması yapıldı. Şehre giriş çıkışlarda yoğun önlemler alındı.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

HALK ŞEHRE AKIN ETTİ

Bucha'nın Rus askerlerinden tamamen temizlendiğini duyan bölge halkı, şehre akın etti. Vatandaşlar, Ukrayna askerlerini tebrik ettiler. Çok sayıda Rus ve Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, evleren harabeye döndüğü, sivil araçların büyük zarar gördüğü Bucha savaşın acı yüzünün adeta canlı kanıtı oldu.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

'KEKLE ZEHİRLEDİLER'

UKRAYNA'NIN Harkov şehrindeki bir Rus birlik, Ukraynalı siviller tarafından kendilerine hediye edilen kekler nedeniyle zehirlendi.

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