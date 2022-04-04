Son dakika | Rusya Ukrayna savaşının en şiddetli noktasından çarpıcı görüntüler!

SON DAKİKA | SABAH RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ EN ŞİDDETLİ NOKTASINDA

Kentin girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ile alışveriş merkezi şiddetli çatışmalar sonucunda tamamen yok olurken, birçok sivil araçta çatışmalarda zarar gördü. Bucha'nın girişinde Rus askerlerine ait 17 tank ve zırhlı aracın imha edildiği, içinde bulunduğu tahmin edilen 70'e yakın askerin ise öldüğü belirlendi.