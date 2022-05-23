Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:15

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar nedeniyle "Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; Ocak, Mart ve Mayıs aylarında totalde 8 TL'lik bir artış yaşandığı gözlemlenmişti. Bu kapsamda; sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalara kaç para zam geldi? İşte sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları listesi son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri… Yeni haftanın ilk gününde 23 Mayıs Pazartesi tütün ürünü kullanıcıları sigara fiyatları güncel listeyi öğrenmek isterken sigara zammı olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda; " Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi?" şeklindeki sorulara yanıt aranırken Marlboro, Winston, Chesterfield, Parliament, L&M, Lark gibi pek çok markanın yeni fiyatları da yayınlanan liste ile netlik kazanmıştı. Peki; en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İşte JTİ, Philip Morris, BAT grubu sigara markalarının güncel fiyatları;

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

SON DAKİKA