Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? Bugün Sigara zammı oldu mu ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:15

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar nedeniyle "Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; Ocak, Mart ve Mayıs aylarında totalde 8 TL'lik bir artış yaşandığı gözlemlenmişti. Bu kapsamda; sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalara kaç para zam geldi? İşte sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları listesi son dakika gelişmeleri.