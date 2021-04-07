KIZINI O HALDE GÖREN BABASI ŞOKA GİRDİ
Kaza sonrası sesleri duyup dışarı çıktıklarını söyleyen çevre esnaflarından Hatice Kahraman, kızının kaza geçirdiğini gören babasının şoka girdiğini söyledi. Kahraman, "Kaza anını görmedik ama sesi duyup, yerde yatan kızı görünce yardıma koştuk. Muhtemelen kafasını kaldırıma çarptığı için kanlar içerisindeydi. Daha sonra bu çevrede oturan 112 personeli bir komşumuzu çağırdık; o geldi burada kendisine kalp masajı yaptı 15 dakika boyunca. Daha sonra da ambulansta kalp masajı yaparak hastaneye götürmüşler. Babasıyla birlikte kiralık ev bakmak için bu tarafa gelmişler. Babası da kızını o halde görünce şoka girdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış" diye konuştu.
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