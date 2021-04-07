BİR BAŞKA MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DE YOLUN KAPATILDIĞINI SÖYLEDİ



Kaza yapan minibüsle aynı hatta çalışan bir başka minibüs şoförü İlker Yaman ise "Sürücü, öyle çok hızlı kullanan bir arkadaşımız değildi. Bu bina yıkımından dolayı yolu kapatma izni almadılar sanırım ve bu tek yön yolu, gidiş dönüş olarak kullanılmasına sebep oldular. Biz de bu sebepten herhangi bir kuruma başvurmadık; bu da bizim hatamız. Minibüs şoförü arkadaşımız ters yönden gelmiş. Vefat eden arkadaşımızın da kulağında kulaklık varmış. Karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsü görmemiş. Böyle elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık ne yazık ki" diye konuştu.