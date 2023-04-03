Haberler Yaşam En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:30

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü öğrenilebiliyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş felaketi sonrası bölgede artçılar sürüyor. Hal böyle olunca irili ufaklı yaşanan her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da artçı sarsıntılar devam ederken son olarak Kastamonu deprem ile sarsıldı. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusunun yanıtı Türkiye geneli için araştırılıyor. İşte, 3 Nisan 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama...