Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:30

En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü öğrenilebiliyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş felaketi sonrası bölgede artçılar sürüyor. Hal böyle olunca irili ufaklı yaşanan her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da artçı sarsıntılar devam ederken son olarak Kastamonu deprem ile sarsıldı. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusunun yanıtı Türkiye geneli için araştırılıyor. İşte, 3 Nisan 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama...

En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 3 Nisan 2023 listesi ile gün içinde yaşanan küçük büyük çaplı her sarsıntı kayıt altına alınıyor. 11 ili etkileyen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesindeki illerde artçılar devam ediyor. Meydana gelen her sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini alıyor. Fay hatları üzerinde bulunan şehirler başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan son dakika deprem verileri resmi kaynaklar tarafından paylaşılan listeler üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 3 Nisan 2023 En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: KASTAMONU'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; 2 Nisan 2023 Pazar günü Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.24'te yaşanan sarsıntı, 11.83 kilometre derinlikte gerçekleşti ve Karabük, Çankırı gibi çevre illerde de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:İhsangazi (Kastamonu)

Tarih:2023-04-02

Saat:00:24:39 TSİ

Enlem:41.042 N

Boylam:33.635 E

Derinlik:11.83 km

En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Öte yandan deprem bölgesinde artçı sarsıntılar kaydedilmeye devam ediyor. Özellikle Malatya, Adana, Hatay deprem haberleri gündemde.

En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

YER:SAİMBEYLİ (ADANA)

Büyüklük:4.3 (Mw)

Tarih:2023-04-03

Saat:06:45:48 TSİ

Enlem:37.89 N

Boylam:36.239 E

Derinlik:7 km

YER:PÜTÜRGE (MALATYA)

Büyüklük:3.9 (Ml)

Tarih:2023-04-02

Saat:22:04:48 TSİ

Enlem:38.251 N

Boylam:38.675 E

Derinlik:10.6 km

YER:KAMIŞLI, HASEKE (SURİYE) - [34.44 KM] NUSAYBİN (MARDİN)

Büyüklük:3.8 (Mw)

Tarih:2023-04-02

Saat:19:18:54 TSİ

Enlem:36.776 N

Boylam:41.413 E

Derinlik:14.08 km

SON DAKİKA