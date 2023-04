En Son Depremler 3 Nisan 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 3 Nisan 2023 listesi ile gün içinde yaşanan küçük büyük çaplı her sarsıntı kayıt altına alınıyor. 11 ili etkileyen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesindeki illerde artçılar devam ediyor. Meydana gelen her sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini alıyor. Fay hatları üzerinde bulunan şehirler başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan son dakika deprem verileri resmi kaynaklar tarafından paylaşılan listeler üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 3 Nisan 2023 En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…