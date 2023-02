Son depremler AFAD ve Kandilli listeleri ile sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından 25 binden fazla can kaybı yaşandı. Bir hafta biterken arama kurtarma çalışmaları da afet bölgesi olarak adlandırılan on ilde devam ediyor. Her sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, son depremler 13 Şubat Pazartesi listesi…