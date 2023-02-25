Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 25.02.2023 00:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 00:55

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin artçıları halen devam ediyor. Afet bölgesi yanı sıra diğer illerde meydana gelen son dakika deprem haberleri endişeleri artırıyor. Bu noktada yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Küçük ve büyük fark etmeksizin yaşanan tüm depremler, Kandilli ve AFAD tarafından güncellenen listede yerini alıyor. Paylaşılan veriler ile depremin şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor. İşte, 25 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veriler…