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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.02.2023 00:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 00:55

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin artçıları halen devam ediyor. Afet bölgesi yanı sıra diğer illerde meydana gelen son dakika deprem haberleri endişeleri artırıyor. Bu noktada yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Küçük ve büyük fark etmeksizin yaşanan tüm depremler, Kandilli ve AFAD tarafından güncellenen listede yerini alıyor. Paylaşılan veriler ile depremin şiddeti, saati, merkez üssü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor. İşte, 25 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi canlı ve anlık veriler…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremleri sonrası 3 ve üzerinde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aranıyor. Yaşanan depremin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi veriler son dakika depremler listesinde yerini alıyor. İşte, canlı ve anlık veriler ile 25 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA: MALATYA, SİVAS VE KONYA'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

24 Şubat Cuma günü saat 17.01'de Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

24 Şubat Cuma günü saat 20.19'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.3 km derinlikte gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

24 Şubat Cuma günü saat 23.25'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan 23 Şubat günü saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğünde ve 9.76 km derinlikte korkutan bir deprem meydana gelmişti.

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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

23:42 PÜTÜRGE (MALATYA) 3.4

23:37 EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) 3.9

23:25 PÜTÜRGE (MALATYA) 4.7

23:10 AKDENİZ 4.0

17:01 | EREĞLİ (KONYA) 4.3

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

Son depremler sorgulama ekranı küçük ve büyük şiddette tüm sarsıntıları kaydederken yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği listede yerini alıyor. İlk paylaşımın ardından yapılacak detaylı incelemede farklı bir şiddet oranı ölçüldüğünde bilgiler revize edilerek yeniden listeye ekleniyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 25 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve KANDİLLİ Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA