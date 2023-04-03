SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü için merak edilerek 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. SON DEPREMLER LİSTESİ (3 NİSAN) En son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle; Büyüklük: 4.2 (Mw) Yer: Doğanşehir (Malatya) Tarih: 2023-04-03 Saat: 15:44:14 TSİ Enlem: 38.068 N Boylam: 37.821 E Derinlik: 10.58 km -- Büyüklük: 3.8 (Ml) Yer: Aşkale (Erzurum) Tarih: 2023-04-03 Saat: 15:40:51 TSİ Enlem: 39.755 N Boylam: 40.622 E Derinlik: 7 km KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Büyüklük: 4.3 (Mw) Yer: Doğanşehir (Malatya) Tarih: 2023-04-03 Saat: 13:52:54 TSİ Enlem: 38.075 N Boylam: 37.823 E Derinlik: 11.13 km -- Büyüklük: 4.3 (Mw) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih: 2023-04-03 Saat: 06:45:48 TSİ Enlem: 37.89 N Boylam: 36.239 E Derinlik: 7 km AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ