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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:00

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen en son deprem verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. En Son depremler listesi verileri ve tüm detaylar.

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü için merak edilerek 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ (3 NİSAN)

En son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Tarih: 2023-04-03

Saat: 15:44:14 TSİ

Enlem: 38.068 N

Boylam: 37.821 E

Derinlik: 10.58 km

--

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Yer: Aşkale (Erzurum)

Tarih: 2023-04-03

Saat: 15:40:51 TSİ

Enlem: 39.755 N

Boylam: 40.622 E

Derinlik: 7 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Tarih: 2023-04-03

Saat: 13:52:54 TSİ

Enlem: 38.075 N

Boylam: 37.823 E

Derinlik: 11.13 km

--

Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 2023-04-03

Saat: 06:45:48 TSİ

Enlem: 37.89 N

Boylam: 36.239 E

Derinlik: 7 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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