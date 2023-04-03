Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:00

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Yurt ve dünyada meydana gelen en son deprem verilerine erişmek isteyenler yoğun olarak 3 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. En Son depremler listesi verileri ve tüm detaylar.