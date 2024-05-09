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Haberler Yaşam Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 12:02

Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...

İngiltere'de Cholesbury sakinleri, yağışlı bir hava sonrası yolun ortasındaki su birikintisinde bir timsah gördükten sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Telefona sarılan mahalle sakinleri doğrudan polisi aradı. Ancak ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...

Memurlar 2 Mayıs'ta olay yerine vardıklarında, kısa süre sonra timsahın herhangi bir bedene bağlı olmadığını ve tuhaf derecede gerçekçi olan kafanın plastikten yapılmış olduğunu fark ettiler.

Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...

Gerçek boyuta yakın timsah kafası aslında sadece bir oyuncaktı.

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Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...

Polis, sosyal medyada olayı anlatan komik bir gönderi yayınladı; ancak ilginç bir şekilde, memurların timsah hakkındaki gerçeği anlamalarının ne kadar zaman aldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...

Şöyle yazıyordu: "Cholesbury yakınlarında sel suyunda bir timsahın bulunduğuna dair haberler hergün gelmiyor."

Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...

"Telaşa kapılmayın, timsah artık karakolda bizimle birlikte."

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