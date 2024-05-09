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Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
12:02
Su birikintisinde gözüken timsah paniğe neden oldu! Kimsenin aklına bile gelmezdi...
İngiltere'de Cholesbury sakinleri, yağışlı bir hava sonrası yolun ortasındaki su birikintisinde bir timsah gördükten sonra ne yapacaklarını şaşırdılar. Telefona sarılan mahalle sakinleri doğrudan polisi aradı. Ancak ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.