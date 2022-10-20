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Haberler Yaşam Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 08:14

Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

Ehliyet yenileme süresi ile ilgili gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecekti. Eski tip ehliyet yenileme süresi ile ilgili bir son dakika duyurusu geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığı bildirildi. Bu gelişme sonrası ''Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

Eski tip ehliyet yenileme süresi son dakika gelişmeleri ile araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere eski tip sürücü belgesi taşıyanların ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan süre, yılsonunda sona erecekti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların, sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktı. Binlerce kişiyi ilgilendiren konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı duyuruda eski tip ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını bildirdi. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, tüm detaylar.

Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresine ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda eski tip sürücü belgelerinin son yenilenme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi.

Böylece eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar, eski sürücü belgelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanabilecek.

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Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

BAKANLIĞIN SÜREYİ UZATMA YETKİSİ BULUNUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

İKİ YIL SÜREYLE UZATILDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

ESKİ EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sürücü belgesinin yenilenmesi için aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret bulunuyor.

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