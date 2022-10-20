Haberler Yaşam Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 08:14

Sürücü belgesi değiştirme tarihleri: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL?

Ehliyet yenileme süresi ile ilgili gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecekti. Eski tip ehliyet yenileme süresi ile ilgili bir son dakika duyurusu geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığı bildirildi. Bu gelişme sonrası ''Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…