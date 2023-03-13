Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 00:19

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. 12 Mart 2023 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan son bölümde parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Survivor 2023 son bölüme ilişkin detayları merak edenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

Survivor 2023 son bölüm, 12 Ocak 2023 Pazar günü dokunulmazlık mücadelesiyle TV8 ekranlarında yayınlandı. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik mücadelede kazanan takımı öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

12 Mart 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda en başarılı performans gösteren takım ada konseyine dokunulmaz olarak gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

Survivor 2023 son bölümde kadın ve erkek yarışmacılar kendi aralarında mücadele verdi. İlk olarak kadın yarışmacıların parkurda karşılaşması sonrasında erkek yarışmacılar kozlarını paylaştı.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

Dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacıların da mücadele etmesinin ardından kazanan takım belli oldu.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kritik oyunda kazanan takım gönüllüler oldu.

SON DAKİKA