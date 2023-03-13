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Giriş Tarihi: 13.03.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 00:19

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı seçilen isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. 12 Mart 2023 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan son bölümde parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Survivor 2023 son bölüme ilişkin detayları merak edenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.