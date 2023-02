Çalışmaların devam ettiği Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor...

Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu? Fenomen Dilan Polat son durumu açıkladı | Video