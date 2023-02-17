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Haberler Yaşam Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz'ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:54

Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz'ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor. Genç isim, Hatay'da ailesiyle beraber enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında halen enkaz altından mucize haberleri gelirken genç ismin sevenleri "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Gerek ünlü isimler gerekse genç fenomenin ablası sevenlerinden sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dua istemişti. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu? İşte son durum ve detaylar.

Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz’ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?

Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalmıştı. Ablası yetkililerden yardım isterken bazı ünlü isimler de genç fenomenle ilgili gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Konuya ilişkin olarak "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan sosyal medyada abla Semiha'nın kardeşinin vefat ettiği haberini gizlediği iddia ediliyor. Peki, Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum ve detaylar.

Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz’ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın yaşayıp yaşamadığı onu takip eden 1.3 milyon takipçisi ve sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor.

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Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz’ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?

Geçtiğimiz günlerde CZN Burak enkaz başından ailesi ile paylaşımda bulunmuştu.

Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz’ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?

Çalışmaların devam ettiği Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazının son halini fenomen Dilan Polat paylaştı. Taha Duymaz'ın depremde enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren genç fenomeni bulmak için seferber olan Dilan Polat paylaşımlarıyla an be an aldığı bilgileri sosyal medyadan aktarıyor...

Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu? Fenomen Dilan Polat son durumu açıkladı | Video

Enkaz altında kalan fenomen genç Taha Duymaz’ın son durumu! Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?

Dilan Polat, Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı bölgenin son halini ve yapılan çalışmaları paylaştı.

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