Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalmıştı. Ablası yetkililerden yardım isterken bazı ünlü isimler de genç fenomenle ilgili gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Konuya ilişkin olarak "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan sosyal medyada abla Semiha'nın kardeşinin vefat ettiği haberini gizlediği iddia ediliyor. Peki, Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü, enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum ve detaylar.