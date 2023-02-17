Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor. Genç isim, Hatay'da ailesiyle beraber enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında halen enkaz altından mucize haberleri gelirken genç ismin sevenleri "Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Gerek ünlü isimler gerekse genç fenomenin ablası sevenlerinden sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dua istemişti. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, bulundu mu? İşte son durum ve detaylar.