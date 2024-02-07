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Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH'a konuştu: İçime doğmuştu!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
09:43
İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cani Delil Aysal tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Oğuz Erge gözyaşlarıyla toprağa verildi. SABAH'a konuşan Erge'nin eşi Nevra Erge'nin sözleri ise yüreklere işledi: Bir şey olacağı içime doğmuştu...