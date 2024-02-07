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Haberler Yaşam Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH'a konuştu: İçime doğmuştu!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:43

Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH'a konuştu: İçime doğmuştu!

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cani Delil Aysal tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Oğuz Erge gözyaşlarıyla toprağa verildi. SABAH'a konuşan Erge'nin eşi Nevra Erge'nin sözleri ise yüreklere işledi: Bir şey olacağı içime doğmuştu...

Ceyhan TORLAK
Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH’a konuştu: İçime doğmuştu!

Türkiye'nin konuştuğu olay İzmir Gaziemir'de 31 Ocak gecesi yaşandı. Saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı soğukta üşümesin diye aracına aldı.

Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH’a konuştu: İçime doğmuştu!

Bir süre şoförü farklı adreslere yönlendiren Delil Aysal taksiden ineceğini söyledikten sonra cebinden para çıkartıyormuş gibi yaptı. Yanında bulunan tabancayı çıkartan Delil Aysal, kendisine iyilik yapan Oğuz Erge'ye 3 el kurşun sıktı.

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Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH’a konuştu: İçime doğmuştu!

Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH’a konuştu: İçime doğmuştu!

ÖLDÜRÜP "KİMSEYE GÜVENME" DEDİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından "Kimseye güvenmeyeceksin" dediği anlar, yapılan vicdansızlığın kanıtıydı.

Taksi şoförü Oğuz Erge Delil Aysal tarafından öldürülmüştü! Eşi SABAH’a konuştu: İçime doğmuştu!

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı.

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