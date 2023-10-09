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Haberler Yaşam TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:46

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak memur ve emekliye müjdenin yanı sıra seçim öncesinde kalan çalışmalar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma devam ediyor. Taşerona kadroda son durum takip ediliyor. Sözleşmeliye ve geçişi işçiye kadro çalışmaları ardından taşeron işçi kadro çalışmalarının Meclis'e gelmesini bekliyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor? İşte, düzenlemede son durum…

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son durum Kabine Toplantısı ile araştırılıyor. Yeni dönemde çözülecek konular arasında gösterilen çalışma vatandaşların gündeminde. Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışma için gözler Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'da. Konuya dair TÜRK-İŞ de taleplerini paylaşmış durumda. Peki, Taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, 90 bin taşerona kadro son dakika 2023 haberleri…

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

KABİNE TOPLANIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandığı emekli zammına dair açıklamaları bugünkü Kabine Toplantısı ile yapacak.

Vatandaşlar, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi çalışmaların da görüşülmesini bekliyor. İşte, konuya dair son açıklamalar:

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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

KAMUDA TAŞERONLAR PLANLANDI!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetmişti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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