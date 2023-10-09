Haberler Yaşam TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:46

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ 9 EKİM 2023: Kabine bugün toplanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro son dakika haberleri 2023: Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılacak memur ve emekliye müjdenin yanı sıra seçim öncesinde kalan çalışmalar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma devam ediyor. Taşerona kadroda son durum takip ediliyor. Sözleşmeliye ve geçişi işçiye kadro çalışmaları ardından taşeron işçi kadro çalışmalarının Meclis'e gelmesini bekliyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, var mı, kimleri kapsıyor? İşte, düzenlemede son durum…