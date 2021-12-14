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Haberler Yaşam Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 14:04

Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren tediye ödeme tarihleri merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre ilk ödemeler 17 Temmuz'da yapılmıştı. Böylece ilk üç taksit ödemelerini alan 1 milyona yakın kamu işçileri yılın son taksitini de haftaya alacak. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçiler için 2021'de verilecek tediyenin ilk yarısı için ödeme tarihi merak ediliyor. Peki Tediye nedir, ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, tediye ödeme tarihleri ne zaman sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. Aralık ayıyla birlikte tediye ödemelerinin tarihi bir kez daha gündeme geldi. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Peki Tediye nedir, ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE NE DEMEK?

Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

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Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri

2021 İLAVE TEDİYE MİKTARI NE KADAR?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır. İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu hesaba göre en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek.

Tediye ne zaman ödenecek? 2021 2022 İlave tediye ödeme tarihleri
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