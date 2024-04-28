Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer artık Çetin'e karşı kartlarını açık oynar. Ama şirketin herhangi bir oyununa karşı da hazırlıklıdır. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan'ın da yanında olmaya çalışır.