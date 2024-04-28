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Haberler Yaşam Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 23:40

Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TRT 1 ekranlarında her hafta pazar günü ekranlara gelen Teşkilat 106. bölüm fragmanı ile araştırılıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyon her bölümde yükseliyor. Dizi takipçileri son bölüm ardından ekran başında. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT 105. BÖLÜM İZLE

28 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

Teşkilat yeni bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında araştırılıyor. Dizide yeni gelişmeler için fragman araştırmaları hız kazanıyor. Çetin'in ihanetinin ortaya çıkışı dengeleri değiştiriyor. Peki; Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarında her Pazar yayımlanan Teşkilat'ta yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer artık Çetin'e karşı kartlarını açık oynar. Ama şirketin herhangi bir oyununa karşı da hazırlıklıdır. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan'ın da yanında olmaya çalışır.

Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ekip görevine odaklanmışken bir taraftan da Korkut'un durumunu çözmeye çalışırlar. Fakat bu yolun sonu da onları düşmanlarına götürecektir.

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