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Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
23:40
Teşkilat 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!
TRT 1 ekranlarında her hafta pazar günü ekranlara gelen Teşkilat 106. bölüm fragmanı ile araştırılıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyon her bölümde yükseliyor. Dizi takipçileri son bölüm ardından ekran başında. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...