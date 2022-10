TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn.Varank TOGG'un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar çıkıyor . TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam ilan edildiği takdirde gayet cazip satış rakamı olacaktır.

2023 yılı mart ayında TOGG'un satışları başlayacak. TOGG Türkiye'de satışa sunulduktan sonra Avrupa'da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.