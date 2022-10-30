TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

TOGG SATIŞ FİYATI HAKKINDA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Erdoğan, diğer bir konunun da vatandaşların Togg'a nasıl sahip olabilecekleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu soruya da TOGG'un ticari sırlarını açığa vermeden şöyle cevap veriyorum. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok."