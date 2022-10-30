TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

Yerli otomobil fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Hemen ardından gündeme gelen TOGG satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. SUV ve Sedan modellerinin yanı sıra renkleri ile Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu isimleri ile ayrılan yerli otomobil için TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar soruları yanıt arıyor. Banttan inen yerli ve milli araç seri üretime başlıyor. İşte, TOGG fiyat listesi, özellikleri ve modelleri hakkında merak edilenler…