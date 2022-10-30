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Haberler Yaşam TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi
Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 08:02

TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

Yerli otomobil fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Hemen ardından gündeme gelen TOGG satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. SUV ve Sedan modellerinin yanı sıra renkleri ile Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu isimleri ile ayrılan yerli otomobil için TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar soruları yanıt arıyor. Banttan inen yerli ve milli araç seri üretime başlıyor. İşte, TOGG fiyat listesi, özellikleri ve modelleri hakkında merak edilenler…

TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

TOGG özellikleri, renkleri ve modelleri ile gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet'in 99. Yılına özel 29 Ekim'de açılan fabrika seri üretim için ilk adım oldu. Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu isimleri her bir renk için özel olarak seçildi. TOGG satış fiyatı Sedan ve SUV modelleri için araştırılmaya başlandı. 60 yıllık hayalin gerçekleşmesi ardından Türkiye'nin dört bir yanında yerli otomobil özellikleri ve modelleri sorgulanıyor. Peki, TOGG fiyatı ne kadar olacak , belli oldu mu? İşte, 2022 Togg fiyat listesi

TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn.Varank TOGG'un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar çıkıyor . TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam ilan edildiği takdirde gayet cazip satış rakamı olacaktır.

2023 yılı mart ayında TOGG'un satışları başlayacak. TOGG Türkiye'de satışa sunulduktan sonra Avrupa'da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.

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TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

"ÖN SATIŞIN BAŞLAYACAĞI ŞUBAT AYINDA TOGG'UN FİYATI DA AÇIKLANACAKTIR"

Togg'un ne zaman yollarda olacağını da açıklayan Erdoğan, "Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik, yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz." dedi.

TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

TOGG SATIŞ FİYATI HAKKINDA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Erdoğan, diğer bir konunun da vatandaşların Togg'a nasıl sahip olabilecekleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu soruya da TOGG'un ticari sırlarını açığa vermeden şöyle cevap veriyorum. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok."

TOGG fiyatı belli oldu mu, Sedan ve SUV ne kadar olacak? 2022 TOGG satış fiyatı ve modelleri ile yerli otomobil fiyat listesi

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır

İki farklı motor gücüne sahiptir

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

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