TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın izle 10 Ocak 2023: TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle ekranı araştırmaları devam ediyor. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre başkent kuraları 2-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10 Ocak Salı bugün 1545 konut için Gölbaşı Gerder kuraları çekilecek. Başvuru sahipleri ilçe ilçe TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişmek için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 18 bin 450 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama…