Haberler Yaşam TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:32

TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları sürerken son açıklamada daha önce ev alan ve borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen vatanaşlar için indirim kampanyası yapılacağı müjdelenmişti. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detaylar bugünkü açıklamanın sonucunda netlik kazanacak. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası nedir, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar.