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Haberler Yaşam TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:32

TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları sürerken son açıklamada daha önce ev alan ve borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen vatanaşlar için indirim kampanyası yapılacağı müjdelenmişti. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bu noktada ise "TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detaylar bugünkü açıklamanın sonucunda netlik kazanacak. Peki, 2022 TOKİ indirim kampanyası nedir, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar.

TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

TOKİ indirim kampanyası bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için yapılacak olan indirimin ayrıntıları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak. Hal böyle olunca gözler bu açıklamaya çevrildi. İşte TOKİ indirim kampanyası ile ilgili tüm detaylar.

TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

TOKİ İNDİRİM MÜJDESİ

Son dakika haberi...TOKİ borcu devam edenler için yeni müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

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TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

Bakan Kurum yapılacak olan TOKİ indirim kampanyası için detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

"YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YAPILAN BİR MİLLET KAMPANYASI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz.'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!" dedi.

TOKİ indirim kampanyası hesaplama: 2022 TOKİ indirim kampanyası nasıl hesaplanır, nedir, ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ TOKİ MÜJDESİ GELDİ! İNDİRİM KAMPANYASI GELİYOR

Bakan Kurum, ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. "

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