Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TOKİ indirim kampanyası düzeninin detaylarını bugün açıklıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Toplu Konut İdaresi'nden konut veya işyeri alıp borcunu hemen kapatarak tapu almak isteyenlerin yararlanacağını duyurmuştu. Geçmişte TOKİ'den ev alan kişiler için indirim kampanyası yapılacağını duyanlar TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?