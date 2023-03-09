TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

İlk evim TOKİ kuralarında son açıklanan illerdeki kuralar bugün de devam ediyor. Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu. İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklanınca T.C. kimlik numarası Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip edilecek. Şimdi ise gözler İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı