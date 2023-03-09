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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:22

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

İlk evim TOKİ kuralarında son açıklanan illerdeki kuralar bugün de devam ediyor. Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu. İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklanınca T.C. kimlik numarası Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip edilecek. Şimdi ise gözler İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

TOKİ İstanbul kura çekimi ve isim isim sorgulama ekranı gündemde yer alıyor. Deprem nedeniyle ertelenen kuralar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ İstanbul kura çekilişleri takvimi ve son durum

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yayımlanan İlk Evim sosyal konut kura takvimi güncellendi. TOKİ İstanbul kura tarihi takvim üzerinde sorgulanıyor. İşte, son bilgiler...

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleştiriliyor.

İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

8-14 MART 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.098 konut

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgula

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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