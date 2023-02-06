Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:00

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Yeni takvime göre, İzmir kurası bugün başlıyor. Bu noktada toplam 12 bin 400 konutun sahibini bulacağı TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...