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Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:00

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Yeni takvime göre, İzmir kurası bugün başlıyor. Bu noktada toplam 12 bin 400 konutun sahibini bulacağı TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İzmir TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. Toplam 15 ilçede 12 bin 400 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, 6-13 Şubat 2023 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecek olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi başvuru sahiplerinin gündeminde. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2023 İzmir TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile isim listesi bilgileri!

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ 7. ETAP KURALARI DEVAM EDİYOR!

6 - 14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kütahya, İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

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TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir TOKİ kuraları, 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 13 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Konutlar, Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini bulacak.

Toplamda 12 bin 400 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon Hasan Tahsin'de gerçekleşecek ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

Güncellenen kura takvimine göre, 6 Şubat 2023 Pazartesi bugün saat 10.00'da başlayacak kura çekilişi ile Merkez için isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İZMİR KURA TARİHLERİ

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

6-7 Şubat: Merkez

8 Şubat: Menemen

9 Şubat: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

10 Şubat: Torbalı, Seferihisar

11 Şubat: Aliağa, Kemalpaşa

12 Şubat: Dikili, Tire

13 Şubat: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

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