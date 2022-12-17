TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası haftalık olarak yayınlanan takvime göre çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ kura takvimi 17-25 Aralık 2022 tarihleri için güncellendi. Noter huzurunda çekilen İlk Evim kuraları canlı olarak yayınlanıyor. Başvuru sahipleri, çekiliş sonrası TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebiliyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 81 ilin kura çekilişi 2023 Mart ayında tamamlanacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 İl il TOKİ kura çekilişi tarihleri.