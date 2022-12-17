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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 07:31

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası haftalık olarak yayınlanan takvime göre çekilmeye devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ kura takvimi 17-25 Aralık 2022 tarihleri için güncellendi. Noter huzurunda çekilen İlk Evim kuraları canlı olarak yayınlanıyor. Başvuru sahipleri, çekiliş sonrası TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebiliyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 81 ilin kura çekilişi 2023 Mart ayında tamamlanacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 İl il TOKİ kura çekilişi tarihleri.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kalan iller için sorgulanıyor. Haftalık olarak yayınlanan TOKİ kura takvimi 17-25 Aralık 2022 tarihleri için güncellendi. İlk Evim 250 bin sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri, TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile belli oluyor. Noter huzurunda kurası tamamlanan iller için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 17-25 Aralık 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 17-25 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ARALIK TAKVİMİ YAYINDA! 17-25 Aralık 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nereden öğrenilir?

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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