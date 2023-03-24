Sosyal konut projesine başvuru yapanlar TOKİ ücret iadesini gündeminde tutuyor. Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan deprem sebebiyle sekteye uğrayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi tamamlanacak. İl bazında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi ile 2+1 ve 3+1 konutlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Peki TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?