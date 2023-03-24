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Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:10

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

Sosyal konut projesine başvuru yapanlar TOKİ ücret iadesini gündeminde tutuyor. Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan deprem sebebiyle sekteye uğrayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi tamamlanacak. İl bazında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi ile 2+1 ve 3+1 konutlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Peki TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

2+1 ve 3+1 konutların hak sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile devam ediyor. İl bazında çekilen TOKİ kuraları ile birkaç ilde hak sahipleri belirlendi. Konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar ise TOKİ ücret iadesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Hatırlanacağı üzere TOKİ konutları için başvuru bedeli, 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır, TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

İLK EVİM'DE 250 BİN KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL İLE SON BULUYOR!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLİYOR MU?

Konuyla ilgili toki.gov.tr adresinden yapılan açıklama şöyle:

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ 500 TL İADE EDİLECEK Mİ? NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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