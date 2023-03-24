2+1 ve 3+1 konutların hak sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile devam ediyor. İl bazında çekilen TOKİ kuraları ile birkaç ilde hak sahipleri belirlendi. Konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar ise TOKİ ücret iadesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Hatırlanacağı üzere TOKİ konutları için başvuru bedeli, 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL ücret iadesi nasıl ve nereden alınır, TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?