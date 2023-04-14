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Haberler Yaşam TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:18

TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişi Nisan ayı boyunca devam edecek. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 14 Nisan 2023 Cuma bugün Yozgat ve Sinop'ta arsalar hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Yozgat'ın Akdağmadeni, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerinde 540; Sinop'un Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli ilçelerinde ise 200 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru sahipleri TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden başladı. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında çekilecek İlk Evim Arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Yozgat Akdağmadeni, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerinde 540; Sinop Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli ilçelerinde ise 200 müstakil arsa kurası çekilecek. 14 Nisan Cuma bugün TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müstakil TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

14 Nisan bugün Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat'ta arsa listesi belirleniyor.

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TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ YOZGAT VE SİNOP MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Yozgat'ın Akdağmadeni, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerinde 540; Sinop'un Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli ilçelerinde ise 200 müstakil arsa kura çekimi 14 Nisan 2023 Cuma bugün gerçekleşecek.

Sinop arsa kuraları saat 13.30'da, Yozgat arsa kuraları ise saat 14.00'te başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ YOZGAT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİNOP ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

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