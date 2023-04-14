TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişi Nisan ayı boyunca devam edecek. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 14 Nisan 2023 Cuma bugün Yozgat ve Sinop'ta arsalar hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Yozgat'ın Akdağmadeni, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerinde 540; Sinop'un Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli ilçelerinde ise 200 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru sahipleri TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Yozgat ve Sinop arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…