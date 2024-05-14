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Haberler Yaşam Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:26

Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları

Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısından kopan demir parçası az kalsın faciaya yol açacaktı. İki aracın hasar gördüğü afet sonrası açıklama yapan işletmeci Hüseyin Bayram, "Büyük bir afat büyük bir tehlike atlattık. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi, mala geldi çok korktuk." dedi.

Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları

Trabzon'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına, şehrin farklı bölgelerinde maddi hasarlara neden oldu. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Numune Kampüsü çatısından kopan malzemelerin karayoluna düşmesi sonucu iki araç hasar gördü. İşte detaylar…

Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Fırtına nedeniyle hastanenin çatısından kopan demir kalas park halindeki otomobilin ön camına ok gibi saplanırken, sac levhada arka kısmında bulunan otomobilin üzerine çarparak kara yoluna düştü.

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Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları

O sırada olaydan saniyeler önce kaldırımda yürüyen genç bir kız olası faciadan kıl payı kurtulurken, o ana şahit olan çevre sakinleri de büyük bir korku yaşadı.

Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK"

Numune Kampüsü yakınlarında lokanta işleten Hüseyin Bayram, büyük bir demir borunun aracına ok gibi saplandığını belirterek "Namaz kılıyordum. O ara fırtına devam ediyordu.

Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları

Numune Hastanesinin çatısı kopma vaziyetindeydi bir gürültüyle oradan büyük bir demir boru arabama isabet etti, yandaki komşunun da arabasına vurdu. Büyük bir afet büyük bir tehlike atlattık.

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