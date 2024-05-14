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Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
09:26
Trabzon’da etkili olan fırtına faciaya yol açacaktı: Büyük bir tehlike atlattık… | İşte dehşet anları
Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısından kopan demir parçası az kalsın faciaya yol açacaktı. İki aracın hasar gördüğü afet sonrası açıklama yapan işletmeci Hüseyin Bayram, "Büyük bir afat büyük bir tehlike atlattık. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi, mala geldi çok korktuk." dedi.