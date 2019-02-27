Türk porselenini 128 yıldır dünyaya tanıtıyor

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Türk porselen ve çini sanatını canlandırmak amacıyla 1891'de Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu adıyla kuruldu.

İtalyan Mimar Raimondo d'Aronco'nun imzasını taşıyan fabrikanın kuruluşunda gerekli olan teknoloji, malzeme ve kalıp, Fransa'daki Sevres ve Limoges fabrikalarından getirildi.

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nda üretilen eserlerin tümünde, fabrikanın orijinal amblemi olan ay-yıldız damgası yer alıyor. Damganın hemen altında, eserin hangi yıl üretildiği yazılıyor. Bazı ürünlerin bir köşesinde veya eserin altında sanatçının adı not olarak düşülüyor.