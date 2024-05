AKŞAM CÜZDANINI İSTEMEYE GELDİ

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Çiçek Çelik cüzdanını almak için akşam vakti taksici arkadaşları ile eve geri geldi. Hatice Çiçek Çelik inerek apartmanın önüne geldi. Bu sırada apartmanın kapısının önüne çıkan Alper Aldemir, Hatice Çiçek Çelik'e tokat attı. Sevgilisinin çığlık atmasının ardından ticari takside bekleyen Kadir Can İbicek araçtan indi. Bu sırada Alper Aldemir'in elinde silah olduğunu gören Kadir Can İbicek yanında bulunan ruhsatsız 9 milimetre tabanca ile Alper Aldemir'i karnından vurdu. Kız arkadaşı ile birlikte geldikleri ticari taksi ile olay yerinden kaçtı.