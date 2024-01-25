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Türkiye'deki hangi il neyiyle meşhur? Dünya 81 ilimizi böyle tanıyor
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:59
81 ilimizin birbirinden meşhur lezzetleri, görülmesi gereken tarihi yerleri ve kendine has coğrafyası bulunuyor. TÜİK verilerine göre 81 ilimizin nüfusu 88 milyona yaklaşıyor. Her yıl milyonlarca turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Dünyanın en fazla turist çeken yerlerinden olan illerimizin neyiyle meşhur olduğunu biliyor musunuz? Dünya, 81 ilimizi nasıl tanıyor? İşte Türkiye'deki illerin neyiyle meşhur olduğunun yanıtı…