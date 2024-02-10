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Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
09:01
Türkiyenin "kanser haritası": En çok bu ilde görülüyor! Ölüm oranın en yüksek olduğu şehir...
İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu iller, ilginç bir veriyi de ortaya koydu. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre; bazı illerde kanser kaynaklı ölümler daha yüksek oranda görülüyor. İşte Türkiye'nin kanser haritası...