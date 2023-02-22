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Haberler Yaşam Tv yayın akışı listesi 22 Şubat 2023 Bugün: Show, Atv, Star TV, Kanal D, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 14:23

Tv yayın akışı listesi 22 Şubat 2023 Bugün: Show, Atv, Star TV, Kanal D, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?

Yeni haftada kanalların Tv yayın akışı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 7 gün milli yas ilan edilen felaket, 7'den 70'e herkesi derinden etkilediği gibi kanallarda da bu süreçte yalnızca ortak yayınlarla depreme dair gelişmeler paylaşılmıştı. Hal böyleyken ise "22 Şubat 2023 Bugün Star TV, Kanal D, Show, Atv, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?" soruları da merak konusu haline geldi. İşte Kanal D, Show, Atv, tv8, TRT1, Star Tv gibi kanalların tv yayın akışı listesi…

Tv yayın akışı listesi 22 Şubat 2023 Bugün: Show, Atv, Star TV, Kanal D, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir süredir tv yayın akışı listesinde diziler ve rutin programlar gibi birçok yapım yer almıyordu. Kanallarda bu süreçte arama kurtarma çalışmaları ile bölgeden gelişmeler paylaşıldı. Artık kanallardaki bu akışlar yavaş yavaş normale dönüyor. Bu kapsamda "22 Şubat 2023 Bugün Kanal D, Show, Atv, tv8, Star TV yayın akışı ile televizyonda neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte kanalların tv yayın akışı listesi ve detaylar.

Tv yayın akışı listesi 22 Şubat 2023 Bugün: Show, Atv, Star TV, Kanal D, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Yargı
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kılıç Savaşları 2
21:45 Yabancı Sinema Akılalmaz
23:45 Yabancı Sinema Kılıç Savaşları 2
01:30 Yabancı Sinema Akılalmaz
03:30 Baba

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Tv yayın akışı listesi 22 Şubat 2023 Bugün: Show, Atv, Star TV, Kanal D, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
22:30 Ateş Kuşları
01:00 Kardeşlerim
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star-NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Ana Haber

Tv yayın akışı listesi 22 Şubat 2023 Bugün: Show, Atv, Star TV, Kanal D, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
16:10 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Sinema Kesişme: İyi ki Varsın Eren
23:35 Gönül Dağı
01:50 Yürek Çıkmazı
04:15 Yunus Emre

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Şampiyonlar Ligi RB Leipzig-Manchester City
01:00 Maç
02:30 Dizi

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