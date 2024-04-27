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Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
18:46
Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Üç Kız Kardeş, 27 Nisan Cumartesi akşamı yayında! Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Sadık, ailece oturup yemek yedikleri bir an, kızlarından Derya'yı affetmelerini ister. Bir an fenalaşan Sadık masanın üzerine yığılır. Peki, Sadık'a ne oldu? Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Üç Kız Kardeş 83.Bölüm canlı izle ekranı!