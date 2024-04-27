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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 18:46

Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Üç Kız Kardeş, 27 Nisan Cumartesi akşamı yayında! Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Sadık, ailece oturup yemek yedikleri bir an, kızlarından Derya'yı affetmelerini ister. Bir an fenalaşan Sadık masanın üzerine yığılır. Peki, Sadık'a ne oldu? Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Üç Kız Kardeş 83.Bölüm canlı izle ekranı!

Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Kanal D'nin dram ve romantik türündeki dizisi Üç Kız Kardeş yeni gününde 83. Bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde Türkan ve Somer yeni hayatları için çok heyecanlıdır. Evlenmeye karar vermişlerdir. İşte, Üç Kız Kardeş 83. bölüm canlı izle

Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Üç Kız Kardeş dizisi 83. bölümüyle yayında. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkan ve Somer'in evlilik heyecanı!

Türkan ve Somer yeni hayatları için çok heyecanlıdır. Dönüş için ise işler hiç iyi gitmez. Müjgan ise kara kara ne yapacağını düşünmektedir.

Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Sadık, ailece oturup yemek yedikleri bir an, kızlarından Derya'yı affetmelerini ister. Bir an fenalaşan Sadık masanın üzerine yığılır. Peki, Sadık'a ne oldu?

Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatmıştır fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Rüçhan'ın zafer sandığı haber, Türkan ve Somer alevlerin arasındaki yaşam mücadelesine dönüşür. Özer ve Rüçhan'ın birbirlerine olan öfkesini, Sevilay fırsata çevirmeye çalışır. Kendini kurtarmak adına planlarına Müjgan'ı da alet eder. Müjgan'ın Sevilay'a yardım ettiği ortaya çıkacak mı?

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