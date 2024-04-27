Üç Kız Kardeş 83. bölüm yayında | “Sadık’a ne oldu?” Üç Kız Kardeş yeni bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatmıştır fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Rüçhan'ın zafer sandığı haber, Türkan ve Somer alevlerin arasındaki yaşam mücadelesine dönüşür. Özer ve Rüçhan'ın birbirlerine olan öfkesini, Sevilay fırsata çevirmeye çalışır. Kendini kurtarmak adına planlarına Müjgan'ı da alet eder. Müjgan'ın Sevilay'a yardım ettiği ortaya çıkacak mı?