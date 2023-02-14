Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası alınan kararla ülkedeki MEB ve YÖK'e bağlı eğitim kurumları tatil edilirken vatandaşlar "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini bildirirken, öğrenciler üniversitelerde sınavlar online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası son detaylar