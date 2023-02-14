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Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:39

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası alınan kararla ülkedeki MEB ve YÖK'e bağlı eğitim kurumları tatil edilirken vatandaşlar "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini bildirirken, öğrenciler üniversitelerde sınavlar online mı olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Kahramanmaraş depremi sonrası son detaylar

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

Üniversiteler online mı olacak, uzaktan eğitime mi geçildi sorusuna cevap verilirken, yaşanan deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Peki, üniversiteler tatil mi oldu? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte konu hakkında detaylar

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

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Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu, uzaktan eğitime mi geçti, sınavlar online mı olacak?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

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