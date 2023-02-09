Haberler Yaşam YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye'de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

Giriş Tarihi: 09.02.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 19:07

Kahramanmaraş depremi ardından okullarda tatil kararı alınmıştı. Son dakika haberi ile tüm Türkiye'de tatil süresi uzatıldı. Gelen bilgiyle birlikte üniversiteler tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi ilan edilan Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde de araştırmalar sürüyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak soruları yanıt arıyor. Peki, üniversiteler tatil mi, üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil? İşte, YÖK açıklaması…