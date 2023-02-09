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Haberler Yaşam YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye'de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 19:07

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye'de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

Kahramanmaraş depremi ardından okullarda tatil kararı alınmıştı. Son dakika haberi ile tüm Türkiye'de tatil süresi uzatıldı. Gelen bilgiyle birlikte üniversiteler tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi ilan edilan Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde de araştırmalar sürüyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte başlayacak soruları yanıt arıyor. Peki, üniversiteler tatil mi, üniversiteler hangi illerde, kaç gün tatil? İşte, YÖK açıklaması…

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye’de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

Üniversiteler tatil mi sorusu MEB'in okullarda verdiği aranın ardından sorgulanıyor. Tüm önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri, afet bölgesinde okuyanlar başta olmak üzere üniversiteler ne zaman açılacak, tatil uzadı mı sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? İşte, detaylar…

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye’de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

MEB'DEN AÇIKLAMA: TÜM OKULLAR 20 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TATİL!

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."

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YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye’de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

ÜNİVERSİTELER TÜM TÜRKİYE'DE TATİL Mİ?

YÖK son dakika açıklaması: Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

İşte, tam metin:

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye’de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları

YÖK SON DAKİKA: Üniversiteler ne zaman açılacak? Tüm Türkiye’de üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil?

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak

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