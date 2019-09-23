Üniversiteli Dilara 81 ili otostop çekerek gezdi! Hayran bıraktıran o kareler...

Sosyal medyanın da popüler olmasıyla dünyanın farklı yerlerinden keşif tutkusuyla yaşayan ve gezmeyi seven insanların yaptıklarına biz de şahit oluyoruz. Bu seferki gezgin ise Türkiye'den. Üniversiteli Dilara Özkan Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek için çıktığı yolda şu ana kadar neredeyse Türkiye'nin her köşesini gördü. Bu gezileri otostopla gerçekleştiren Dilara gittiği yerlerden hayran bırakan fotoğraflar çekiyor. Dilara bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin de görmesini sağlıyor.