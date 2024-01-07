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Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı! Soyunma odasını izlemiş: Çıplak görüntülerimiz elinde!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
09:53
Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı! Soyunma odasını izlemiş: Çıplak görüntülerimiz elinde!
İstanbul'da bulunan ünlü bir muhallebi zincirinde gizli kamera skandalı yaşandı. Şube müdürü olarak çalışan Sümmani K., personelini kamera ile izle izlediği ortaya çıktı. Soyunma odasında yerleştirilen kamerayı fark eden çalışanlar soluğu savcılıkta aldı: Çıplak görüntülerimiz elinde!