Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:56

Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Uşak İmsakiye takvimi ile 2022 Uşak iftar saati, imsak ve sahur vakitleri belli oldu. 30 gün sürecek olan mübarek Ramazan ayında ezan vakitleri oruç ibadetini yerine getirenleri doğrudan ilgilendiriyor. İmsak vaktinde başlayan oruç akşam ezanıyla birlikte açıldığından; bu akşam Uşak iftar vakti ne zaman, Uşak'ta iftar saat kaçta sorgulamaları sıkça araştırılıyor. Uşak İmsakiye ile Ramazan ayı için Uşak sahur vakti, imsak vakitleri ve ezan saatleri listesi paylaşıldı. İşte 2022 Ramazan ayı ezan saatleri…

Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Uşak iftar saati listesi gün gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Her il için ayrı ayrı iftar ve sahur vakitlerini duyuran Diyanet; Uşak iftar vakti ve sahur saati hakkında merak edilen "Uşak'ta iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman?" gibi bilinmezleri de böylece ortadan kaldırdı. Uşak İmsakiye takvimi ile Uşak sahur vakti ve ezan vakitleri yayınlandı. İşte on bir ayın sultanı Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti için 2022 Ramazan ayı iftar saatleri ve ezan vakitleri!

UŞAK İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

2022 Uşak İmsakiye takvimi ile Ramazan boyunca iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgisine tek tıkla ulaşabilirsiniz. Her gün birkaç dakika oynayan ezan vakitlerine ulaşmak için Uşak iftar saati ve sahur vakti bilgileri için aşağıdaki linke tıklayın;

Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Uşak İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:15

İlk İftar Vakti: 19:33

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:14

İftar Vakti: 19:34

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:35

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:36

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:37

30 Günlük Uşak İmsakiye 2022 İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Uşak Teravih Namazı Saatleri

Uşak'ta 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:51'de kılınacak.

Uşak teravih namazı 2 Nisan Cumartesi: 20:53

Uşak teravih namazı 3 Nisan Pazar: 20:54

Uşak teravih namazı 4 Nisan Pazartesi: 20:55

Uşak teravih namazı 5 Nisan Salı: 20:56

Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SON DAKİKA