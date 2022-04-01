Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Uşak İmsakiye takvimi ile 2022 Uşak iftar saati, imsak ve sahur vakitleri belli oldu. 30 gün sürecek olan mübarek Ramazan ayında ezan vakitleri oruç ibadetini yerine getirenleri doğrudan ilgilendiriyor. İmsak vaktinde başlayan oruç akşam ezanıyla birlikte açıldığından; bu akşam Uşak iftar vakti ne zaman, Uşak'ta iftar saat kaçta sorgulamaları sıkça araştırılıyor. Uşak İmsakiye ile Ramazan ayı için Uşak sahur vakti, imsak vakitleri ve ezan saatleri listesi paylaşıldı. İşte 2022 Ramazan ayı ezan saatleri…