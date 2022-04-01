Uşak iftar vakti belli oldu! 2022 Uşak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Uşak iftar saati listesi gün gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Her il için ayrı ayrı iftar ve sahur vakitlerini duyuran Diyanet; Uşak iftar vakti ve sahur saati hakkında merak edilen "Uşak'ta iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman?" gibi bilinmezleri de böylece ortadan kaldırdı. Uşak İmsakiye takvimi ile Uşak sahur vakti ve ezan vakitleri yayınlandı. İşte on bir ayın sultanı Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti için 2022 Ramazan ayı iftar saatleri ve ezan vakitleri!

UŞAK İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

2022 Uşak İmsakiye takvimi ile Ramazan boyunca iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgisine tek tıkla ulaşabilirsiniz. Her gün birkaç dakika oynayan ezan vakitlerine ulaşmak için Uşak iftar saati ve sahur vakti bilgileri için aşağıdaki linke tıklayın;